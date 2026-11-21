ROME (ANP) - Tijjani Noslin heeft Lazio aan een thuiszege op Lecce (3-0) geholpen. De aanvaller uit Amsterdam maakte twee van de drie doelpunten voor de koploper van de Serie A. Kenneth Taylor leverde de assist op de tweede treffer van zijn landgenoot.

De 27-jarige Noslin scoorde in de 25e en 68e minuut. Davide Frattesi bepaalde in de slotfase de eindstand.

Noslin verliet ruim twee jaar geleden Hellas Verona voor zijn huidige club uit Rome. Daarvoor speelde hij bij Fortuna Sittard. Taylor maakte begin dit jaar de overstap van Ajax naar Lazio.

Lazio heeft nu 4 punten meer dan het als tweede geklasseerde Internazionale. De titelverdediger in de Serie A speelt zondag een uitduel met Atalanta.