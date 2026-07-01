Gemeenten willen maatregelen tegen 'berg verpakkingsafval'

DEN HAAG (ANP) - Vier grote gemeenten willen dat het kabinet maatregelen neemt om het gebruik van herbruikbare verzendverpakkingen te stimuleren. De groeiende hoeveelheid karton, afkomstig van de honderden miljoenen pakketjes die in Nederland worden verstuurd, leidt in veel gemeenten tot problemen, staat in een document voor Tweede Kamerleden dat is ondertekend door Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg.

"De toenemende hoeveelheid karton leidt tot overvolle containers, zwerfafval en overlast, met name in grootstedelijke gebieden met ondergrondse inzamelsystemen. De druk op de gemeentelijke afvalinzameling en verwerking heeft miljoenen aan maatschappelijke kosten tot gevolg", is te lezen in het document, dat ook wordt gesteund door een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties.

"Hergebruik biedt hier een echte oplossing", zegt de Utrechtse wethouder Susanne Schilderman (Economische Zaken en Circulaire Economie). "In Utrecht zijn al veel inleverpunten geopend, en het is goed te zien dat dit werkt."