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Iran en VS voeren indirect overleg in Qatar

01 jul , 11:13Buitenland
anp010726087 1
ANP
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DOHA (ANP/AFP/RTR) - Amerikaanse en Iraanse gezanten voeren woensdag indirect overleg in de Qatarese hoofdstad Doha, volgens diplomatieke bronnen. Er zijn daar naar verluidt geen toponderhandelaars bij betrokken.
De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, die dinsdag aankwamen in Doha, zouden niet deelnemen aan de gesprekken. Ze hebben een onderhoud gehad met de premier van het emiraat, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.
Het gaat in de indirecte onderhandelingen om technische discussies over het uitvoeren van het voorlopige akkoord dat Iran en de VS half juni hebben bereikt. Onderdeel van het akkoord is het teruggeven van bevroren Iraanse tegoeden. Daar is nog steeds geen doorbraak over bereikt, aldus het Qatarese ministerie.
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