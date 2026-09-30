Gemeenten willen meer geld en zekerheid voor asielopvang

LICHTENVOORDE (ANP) - Gemeenten eisen structurele en langdurige financiering van het Rijk voor de opvang en huisvesting van asielzoekers, in plaats van steeds afhankelijk te zijn van tijdelijke regelingen. Een resolutie daarvoor kreeg woensdag 99,6 procent van de stemmen op de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met de resolutie eist de VNG dat de asielketen beter gaat functioneren. "Gemeenten zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet werkt", aldus voorzitter van de VNG Sharon Dijksma. Daarom willen zij onder meer dat er geld komt voor kleine opvanglocaties en een langetermijnvisie voor Oekraïense ontheemden die zullen blijven.

Ook willen gemeenten een doelgroepflexibele regeling (DFR) voor ten minste vijf jaar. De DFR biedt gemeenten de mogelijkheid om één opvanglocatie in te zetten voor verschillende doelgroepen, zoals Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders.