Paul McCartney is 'omvergeblazen' door Céline Dion

Paul McCartney is naar eigen zeggen "omvergeblazen" door Céline Dion. De zangeres maakt onderdeel uit van de verfilming van zijn kinderboek High In The Clouds. "Ik ben ontzettend blij dat ze meedoet aan onze film High In The Clouds. Ik heb net een aantal van haar stukken beluisterd en ik ben er echt door onder de indruk", aldus de artiest op Instagram.

Ook schrijft McCartney dat hij het "mooi" vindt om de "geweldige reacties op Célines comeback in Parijs te zien". Dion is bezig met een reeks van 26 concerten in de Franse hoofdstad. "Er is zoveel liefde voor haar. We prijzen ons gelukkig dat ze deel uitmaakt van het team. Ik kan niet wachten om het met de wereld te delen", aldus McCartney.

De animatiefilm is al jaren in de maak. Naast Céline Dion werken ook onder anderen Hannah Waddingham, Idris Elba, Lionel Richie, Jimmy Fallon, Himesh Patel en Ringo Starr mee aan de verfilming. Het oorspronkelijke boek verscheen in 2005. Naar verwachting gaat de film volgend jaar in oktober in première.