ZOETERWOUDE (ANP) - Het slachtoffer dat afgelopen zaterdagochtend gewond raakte bij een schietincident op de N11, is een 17-jarige jongen uit Den Haag. Dat meldt de politie zondag. De andere inzittende van de auto was een 40-jarige man uit Den Haag. De mensen die na het incident zijn aangehouden op de A12 zijn drie Turkse mannen van 23, 29 en 38 jaar oud.

Zaterdagochtend rond 09.30 uur schoot een motorrijder al rijdend op een personenauto op de N11 bij Zoeterwoude. Voor de gewonde werd een traumahelikopter opgeroepen. De jongen heeft het ziekenhuis verlaten, meldt de politie zondag.