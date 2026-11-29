TÁBOR (ANP) - Veldrijdster Sara Casasola heeft de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Italiaanse was op haar 27e verjaardag overtuigend de beste in de sneeuw in het Tsjechische Tábor. Ze finishte na vijf ronden tien seconden voor de Luxemburgse Marie Schreiber. De Britse Zoe Bäckstedt werd derde.

De Nederlanders eindigden net naast het podium. Inge van der Heijden, wereldkampioene Lucinda Brand, Manon Bakker en Ceylin del Carmen Alvarado eindigden op de plekken 4 tot en met 7.

Vrijdag won Schreiber bij de opening van het wereldbekerseizoen in het Tsjechische Ostrava. De Nederlandse Aniek van Alphen werd daar tweede, voor Bakker.