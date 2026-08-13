UTRECHT (ANP) - Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Daarbij zijn drie mensen lichtgewond geraakt, van wie er een voor de zekerheid naar het ziekenhuis is gebracht, meldt de politie. Volgens vervoersbedrijf Transdev is de buschauffeur een van de gewonden.

De botsing vond even voor 17.30 uur plaats op de Europalaan in stadsdeel Zuidwest. De tram is daarbij ontspoord. Ook de bus is van de weg geraakt en in een berm beland, is op foto's van RTV Utrecht te zien.

Volgens de politie waren in totaal ongeveer dertig passagiers betrokken bij het ongeval. Een woordvoerster van Transdev laat weten dat de bus geen passagiers vervoerde en op weg was naar de remise. De trambestuurder is volgens haar nagekeken door ambulancepersoneel.

De schade is volgens de politie groot. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De betreffende tramlijn ligt in beide richtingen stil.