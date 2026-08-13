SAINT-DENIS (ANP) - Caspar Corbeau heeft op de EK zwemmen van Parijs zilver gewonnen op de 200 meter schoolslag. Met zijn 2.07,70 liet de 25-jarige Amerikaanse Nederlander opnieuw zien dat hij tot de wereldtop behoort. Corbeau won op de Olympische Spelen van 2024 en de WK van vorig jaar al brons op zijn favoriete nummer.

Filip Nowacki won in 2.07,70. De Brit maakte in het laatste deel van de race zijn achterstand op Corbeau goed. De Franse olympisch kampioen Léon Marchand deed niet mee aan het nummer.