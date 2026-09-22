Gezondheidsraad tegen structureel invoeren 13 wekenecho

DEN HAAG (ANP) - De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13 wekenecho, een prenatale screening die bedoeld is om ernstige afwijkingen onder ongeboren kinderen op te sporen. Uit onderzoek van de raad blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Volgens de raad wegen de voordelen daarom niet op tegen de nadelen.

Voor 2021 kregen zwangeren hun eerste echo rond 20 weken. Een 13 wekenecho zou vooral voordeel opleveren doordat er meer tijd is om te bepalen wat er wordt gedaan wanneer een afwijking zichtbaar is.

Het onderzoek is op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat er relatief veel afwijkingen met 13 weken werden gemist. "In verhouding tot het aantal echo's dat werd verricht, was het aantal gevonden afwijkingen beperkt", concludeert de raad. Ook bleken afwijkingen te vaak onterecht te zijn geconstateerd. In dat geval moest er een vervolgecho aan te pas komen om vast te stellen dat er toch geen afwijking was.