KNVB na brief Infantino: vertrouwen hiermee nog niet hersteld

ZEIST (ANP) - De KNVB is nog niet overtuigd door het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino. De Zwitser schreef maandag in een brief aan de nationale bonden dat hij wil overleggen met de overkoepelende confederaties en de bonden over hervormingen binnen de FIFA. "Voor ons is het vertrouwen hiermee nog niet hersteld", reageerde een woordvoerder van de KNVB op vragen van het ANP.

Infantino stelde in de brief ook voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de mondiale voetbalbond belangrijke beslissingen neemt.

"De voorgestelde acties lijken deels in lijn met onze oproep tot hervormingen binnen FIFA", aldus de KNVB. "De praktijk zal uitwijzen of dat zo is. Tegelijkertijd kunnen de voorstellen niet los gezien worden van de (publieke) druk en waren deze er zonder de huidige dynamiek niet gekomen. Voor ons is het vertrouwen hiermee nog niet hersteld. We zijn voor fundamentele hervormingen én nieuw leiderschap bij FIFA."

DFB

De KNVB stelde eerder voor een internationale top over de toekomst van FIFA te organiseren in Amsterdam.

Voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond (DFB) noemde eerder dinsdag het hervormingsvoorstel van Infantino een "doorzichtige manoeuvre". Volgens Neuendorf wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen, zei hij in reactie op een vraag van het Duitse persbureau dpa.

"In principe lijkt de FIFA nu ook te hebben ingezien dat veranderingen noodzakelijk zijn", reageerde Neuendorf. "Gianni Infantino is echter absoluut niet de juiste persoon om een hervormingsproces te leiden. Hij heeft al zijn geloofwaardigheid verspeeld."