GGD: cruiseschip Hondius na hantavirus weer schoon

ROTTERDAM (ANP) - Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak, is gereinigd en kan weer in bedrijf worden gesteld. Dat maakte de GGD Rotterdam-Rijnmond zaterdag bekend. Bij een eerdere inspectie zag de GGD nog tekortkomingen bij de schoonmaak. De geplande terugvaart van Rotterdam naar de thuislocatie in Vlissingen moest daarom worden uitgesteld.

De schoonmaak begon vorige week dinsdag. De GGD heeft het schip daarna geïnspecteerd en aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. Die zijn nu afgerond. Vrijdag is een eindinspectie verricht. Tijdens deze schouw hebben deskundigen infectiepreventie van de GGD Rotterdam-Rijnmond vastgesteld dat de Hondius effectief is gereinigd en de desinfectie volgens de richtlijnen is afgerond.

In totaal zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus na de uitbraak op het schip. Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande vaarten met de Hondius te kunnen uitvoeren.