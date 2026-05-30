Fajah Lourens geniet volop van haar rol als oma

Fajah Lourens is volop aan het genieten van haar rol als oma. De 44-jarige ondernemer werd op haar 41e grootmoeder van kleinzoon Lowèn en noemt dat nog altijd "geweldig". "Ik ben ook hartstikke trots om 'oma' te worden genoemd", vertelt Lourens in een interview met De Telegraaf-bijlage Vrouw.

"Ik verheug me er altijd heel erg op als Lowèn komt", aldus de voormalige actrice en fit-influencer. "Dan neem ik echt vrij voor hem." Volgens haar mag haar dochter Irem altijd een beroep op haar doen. "Ik ben heel druk, maar ze mag me altijd bellen om op te passen. Ik heb geloof ik nog nooit nee gezegd."

Lourens zegt dat ze in de loop der jaren wel is veranderd als oma. "In het begin was ik misschien een beetje te streng." Zo gaf ze haar kleinzoon geen suiker en wilde ze hem liever niet voor de televisie zetten. "Maar ja, ik ben wel zijn oma, en daar hoort ook bij dat je daar als kind dingen mag die thuis niet mogen."