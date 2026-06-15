Gommers: ruzie met Rutte over leeftijdsgrens ic-opname

DEN HAAG (ANP) - Voormalig OMT-lid Diederik Gommers zei dat hij ruzie had met toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. "Ik heb gezegd dat zij daar niet over gingen."

De arts van het Rotterdamse Erasmus MC zei tijdens een verhoor van de parlementaire enquête over het coronavirus dat "het echt knetterde in het Catshuis". Rutte en De Jonge vonden het onacceptabel dat iemands leeftijd meegenomen zou worden indien er een keuze moest worden gemaakt wie op de ic kon worden opgenomen, zogeheten triage.

"Leeftijd wordt altijd meegenomen", aldus Gommers. Volgens de arts wordt een ic-opname altijd beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. "Wij maken die keuzes naar eer en geweten. Laat het aan de professionals."

Uiteindelijk werd de leeftijdsgrens van 80 jaar uit het protocol voor triage gehaald. Onder meer na maatschappelijke druk en vragen uit de Tweede Kamer.