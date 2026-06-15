Noors hof geeft geen commentaar op veroordeling Høiby

Het Noorse hof gaat niet reageren op het vonnis in de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby, de oudste zoon van kroonprinses Mette-Marit. "De zaak is door de rechtbank behandeld en het Koninklijk Huis heeft geen commentaar op de uitkomst", meldt het paleis aan Noorse media.

Høiby werd maandag veroordeeld tot vier jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond.

Gedurende de behandeling van de zaak in februari en maart hield het paleis zich ook afzijdig van commentaar. Kroonprins Haakon had vooraf ook aangekondigd dat hij of andere leden van het koningshuis zich niet over de zaak zouden uitlaten. Ook is het kroonprinselijk paar nooit in de rechtbank verschenen om Høiby te steunen.