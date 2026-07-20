Grafstenen Leusden schoon, Sovjet Ereveld weer open voor publiek

LEUSDEN (ANP) - Alle 144 grafstenen van het bekladde Sovjet Ereveld in Leusden zijn schoongemaakt. De erebegraafplaats is sinds maandag weer open voor publiek. De grafstenen werden op 9 en 10 juli beklad met rechts-extremistische leuzen in rode verf. Op de begraafplaats naast het Ereveld liggen meer dan honderd Sovjetsoldaten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als krijgsgevangenen naar Kamp Amersfoort zijn gebracht. Velen zijn daar gefusilleerd.

De politie heeft nog geen dader in beeld, maar zegt de vernieling zeer serieus te nemen. "Dit is niet zomaar een bekladding." Volgens een woordvoerder van de politie is het lastig rechercheren als er geen getuigen zijn.

Volgens Remco Reiding, directeur van Stichting Sovjet Ereveld, was het een flinke klus om de stenen schoon te krijgen. "Ze zijn poreus, dus de verf is diep naar binnen gedrongen." Reiding hoopt dat gemeente en politie zich maximaal inspannen om herhaling te voorkomen.