Urker bedrijf plots volop in de spotlight door werk aan Odyssey

Het is niet de eerste keer dat het Urker bedrijf Post Workboats meewerkte aan een grote Hollywoodproductie. Maar de aandacht die hun bijdrage aan megahit The Odyssey teweegbrengt, overviel zelfs eigenaar Klaas Post een beetje. "We worden platgebeld door enthousiaste mensen", vertelt hij aan het ANP. "Ons bericht over de film op Instagram werd binnen twee dagen meer dan 21.000 keer bekeken."

Zes medewerkers van Post Workboats stonden ruim drie maanden op de set van de film van Christopher Nolan. De opnames waar het Nederlandse bedrijf bij betrokken was, vonden vooral plaats in Italië en voor de kust van Schotland. De medewerkers van Post Workboats vervoerden met ribs, opblaasbare rubberboten met een verharde bodem, dagelijks honderden mensen, rekwisieten, eten en apparatuur naar de verschillende locaties waar werd gedraaid. Onder hun passagiers bevonden zich ook grote sterren, zoals hoofdrolspeler Matt Damon: "Een leuke, toegankelijke man zonder sterallures. Sowieso is dit voor ons natuurlijk ook gewoon werk."

De medewerkers van Post Workboats leverden echter ook bijdragen aan een aantal cruciale effecten in de film. Regisseur Nolan wilde voor de film, over de reis die held Odysseus naar huis maakt na de slag om Troje, zo min mogelijk computereffecten gebruiken. Voor het creëren van de draaikolk Charybdis, die Odysseus moet zien te ontwijken, scheurden vier boten van Post Workboats urenlang plankgas rondjes om zo de illusie van een enorme draaikolk te creëren. "Het publiek staat er zelden bij stil hoeveel werk er wordt verricht voor een shot van twee, drie seconden", zegt Post.

Atoombom

Het contact tussen de Urker ondernemer en Nolan gaat al tien jaar terug, toen Nolan een deel van zijn epische film Dunkirk op het IJsselmeer draaide. Een locatiemanager benaderde Post toen voor het transport van cast, crew en materialen tijdens deze opnameperiode. Dit beviel Nolan zo goed dat hij de Nederlanders drie jaar later, voor de opnames van zijn film Tenet, weer vroeg. Aan zijn film Oppenheimer, over de ontwikkeling van de atoombom, werkte Post Workboats niet mee omdat de regisseur voor deze film niet op zee hoefde te draaien.

"Op de set van Nolan klonk met regelmaat de zin: We want the Dutch guys, with the orange ribs!", lacht Post. "Je bent natuurlijk maar een klein radartje in een enorm apparaat van duizenden mensen. Maar we zijn, naast cameraman Hoyte van Hoytema, de enige Nederlanders die een steentje hebben mogen bijdragen aan dit waanzinnige project. Daar zijn we toch wel trots op."