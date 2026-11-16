De belangstelling voor de dertigste editie van Graspop Metal Meeting komt op gang. Sinds zaterdag 14 november zijn de festivaltickets verkrijgbaar en verschillende overnachtingsmogelijkheden raken al aardig vol. Met 110 bevestigde artiesten, waaronder Mötley Crüe, Slash, Evanescence, Faith No More en Helloween, krijgt het jubileumfestival steeds meer vorm. Ook voor rock- en metalliefhebbers uit Eindhoven en Zuidoost-Brabant is het evenement interessant, mede door de rechtstreekse busverbindingen naar het Belgische Dessel.

Van donderdag 17 tot en met zondag 20 juni 2027 verandert Festivalpark Stenehei in Dessel opnieuw in een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van harde muziek. De jubileumeditie krijgt vijf podia en een programma dat uiteenloopt van klassieke hardrock en glammetal tot deathmetal, metalcore, punkrock en alternatieve rock.

De organisatie maakte begin november in één keer 102 nieuwe artiesten bekend. Daarmee groeide het voorlopige programma naar 110 namen. Onder de bevestigde acts bevinden zich acht headliners en tientallen bekende bands uit verschillende generaties.

Nu de kaartverkoop is begonnen, wordt ook duidelijk hoeveel bezoekers moeten betalen voor het festival en de overnachtingsmogelijkheden.

Kaarten voor Graspop 2027 nu verkrijgbaar

De reguliere kaartverkoop ging zaterdag 14 november om 10.00 uur van start. Bezoekers kunnen kiezen voor een afzonderlijke festivaldag of een combiticket voor alle vier de dagen.

Een combiticket kost 320 euro. Voor een dagticket betalen bezoekers 139 euro, ongeacht welke festivaldag zij kiezen.

Voor wie meer comfort wil, zijn VIP-tickets beschikbaar. Een VIP-combiticket kost 549 euro en voor een afzonderlijke festivaldag bedraagt de VIP-prijs 255 euro.

De belangstelling voor sommige ticketcategorieën is al merkbaar. Zo zijn de VIP-dagtickets voor vrijdag 18 juni uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor op een wachtlijst laten plaatsen.

De genoemde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten. Overnachtingen, eten, drinken en eventuele vervoerskosten komen daar nog bij.

Eerste overnachtingslocatie al volledig geboekt

Niet alleen de festivalkaarten zijn inmiddels verkrijgbaar. Ook de reserveringen voor campings en vakantieparken zijn begonnen.

Vooral de accommodaties met extra voorzieningen blijken populair. Vakantiepark Metal Park, waar bezoekers in bungalows of hotelkamers kunnen verblijven, is inmiddels volledig uitverkocht.

Bij andere verblijfslocaties is eveneens een aanzienlijk deel van de capaciteit gereserveerd.

Van camping Metal Town is 90 procent verkocht. Dit terrein is onder meer bedoeld voor bezoekers die met een camper, caravan of eigen slaapvoorziening komen.

Ook de cottages van vakantiepark Devil's Lake zijn gewild. Daar is inmiddels 85 procent van de beschikbare capaciteit geboekt.

Bij camping Inferno, waar bezoekers kunnen kiezen voor comfortabelere overnachtingsmogelijkheden, staat de teller op 75 procent.

Voor bezoekers uit Brabant die meerdere dagen naar Graspop willen, kan het daarom verstandig zijn tijdig naar een geschikte verblijfplaats te kijken.

Kamperen kost minimaal 40 euro extra

Wie geen behoefte heeft aan een luxe verblijf, kan terecht op camping Boneyard of The Crypt.

Boneyard ligt direct naast het festivalterrein en is vooral geschikt voor bezoekers die met hun eigen tent komen. The Crypt biedt een rustigere kampeeromgeving met parkeergelegenheid in de buurt.

Voor beide campings bedraagt de prijs 40 euro per persoon.

Dat betekent dat een bezoeker met een vierdaags combiticket en een campingplaats minimaal 360 euro betaalt voor toegang tot het festival en een overnachtingsplek. Kosten voor vervoer, eten, drinken en eventuele parkeerplaatsen zijn daarbij niet inbegrepen.

Op Boneyard zijn daarnaast speciale Friends Zones beschikbaar. Daarmee kunnen groepen een afgebakend terrein reserveren om gezamenlijk te kamperen.

De prijzen voor deze groepsplaatsen beginnen bij 265 euro. Luxere varianten beschikken onder meer over een partytent, tafel en eigen toiletvoorziening. Voor iedere deelnemer blijft een afzonderlijk campingticket noodzakelijk.

Bezoekers die liever geen tent meenemen, kunnen een vooraf ingerichte FestiTent huren. De prijzen beginnen bij 209 euro voor een tweepersoonstent. Voor vier personen bedraagt de huurprijs 389 euro. Campingtoegang en een eventuele waarborg komen daar nog bij.

Acht headliners verdeeld over vier dagen

Muzikaal belooft Graspop 2027 een editie te worden waarin uiteenlopende stijlen elkaar afwisselen.

De acht hoofdacts zijn inmiddels over de vier festivaldagen verdeeld.

Donderdag 17 juni: Parkway Drive en Helloween

Vrijdag 18 juni: Evanescence en Faith No More

Zaterdag 19 juni: blink-182 en Marilyn Manson

Zondag 20 juni: Mötley Crüe en Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators

De combinatie van gevestigde rocknamen en artiesten uit modernere muziekstromingen geeft iedere festivaldag een eigen karakter.

Helloween viert veertigjarig jubileum

Een belangrijke naam op de openingsdag is Helloween. De Duitse powermetalband brengt op donderdag 17 juni een speciale jubileumshow naar Dessel.

Helloween behoort tot de invloedrijkste groepen uit de Europese powermetalgeschiedenis. De band verwierf in de jaren tachtig internationale bekendheid en leverde met de twee delen van Keeper of the Seven Keys albums af die grote invloed hadden op latere metalbands.

De huidige bezetting beschikt over drie frontmannen. Naast Andi Deris maken ook Michael Kiske en Kai Hansen weer deel uit van de groep.

In 2025 verscheen het studioalbum Giants & Monsters. Het optreden op Graspop maakt deel uit van de internationale activiteiten waarmee Helloween zijn veertigjarige geschiedenis viert.

Op dezelfde avond is ook Parkway Drive een van de grote publiekstrekkers. De Australische metalcoreband vertegenwoordigt een heel andere generatie binnen de zware muziek.

Slash en Mötley Crüe trekken aandacht op zondag

Voor liefhebbers van traditionele hardrock en glammetal wordt zondag 20 juni waarschijnlijk een van de opvallendste festivaldagen.

Mötley Crüe sluit de South Stage af, terwijl Slash samen met Myles Kennedy & The Conspirators de laatste hoofdact op de North Stage is.

Mötley Crüe groeide in de jaren tachtig uit tot een van de bekendste vertegenwoordigers van de Amerikaanse glammetalscene. Met nummers als Kickstart My Heart, Girls, Girls, Girls en Dr. Feelgood drukte de band een blijvende stempel op de hardrockgeschiedenis.

Slash verwierf wereldfaam als gitarist van Guns N' Roses en bouwde daarnaast een succesvolle carrière op met zijn eigen muziekprojecten.

Zijn samenwerking met zanger Myles Kennedy en The Conspirators combineert klassieke hardrock met een eigentijds geluid.

Ook andere bekende rocknamen zijn op zondag aanwezig. Zo staan Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden, en de Amerikaanse rockband Kansas op het programma.

Daarmee wordt de afsluitende festivaldag interessant voor bezoekers die zijn opgegroeid met de hardrock en heavy metal van de jaren tachtig en negentig.

Steel Panther en White Lion brengen glammetal naar Dessel

De glammetalliefhebbers hoeven niet tot zondag te wachten.

Op zaterdag staan onder andere Steel Panther en White Lion op het programma. Beide namen verwijzen naar de Amerikaanse hardrockcultuur die in de jaren tachtig internationaal doorbrak.

Steel Panther combineert stevige gitaarmuziek met humor en de uitbundige uitstraling van de glammetalscene.

Graspop 2024 - Steel Panther

White Lion werd bekend met melodieuze hardrock en nummers als Wait en When the Children Cry.

Ook Tygers of Pan Tang en Armored Saint zijn voor zaterdag bevestigd. Daarmee krijgt deze festivaldag een duidelijke vertegenwoordiging van traditionele hardrock en heavy metal.

Van extreme metal tot punkrock

Graspop beperkt zich niet tot de bekende headliners.

Met Amon Amarth, Arch Enemy, Dimmu Borgir, Kreator, Watain en Lorna Shore komen verschillende stromingen uit de extreme metal aan bod.

Amon Amarth brengt zijn kenmerkende combinatie van melodieuze deathmetal en verhalen uit de Noordse mythologie naar Dessel. Lorna Shore vertegenwoordigt de moderne deathcore, terwijl Dimmu Borgir bekendstaat om zijn combinatie van extreme metal en symfonische arrangementen.

Daarnaast verschijnen onder meer Body Count met Ice-T, Down, Killswitch Engage, Jinjer, Motionless in White en Suicidal Tendencies op het festival.

Ook punkrock en alternatieve muziek zijn ruim vertegenwoordigd.

Bad Religion, Dropkick Murphys, Simple Plan, Millencolin en Pierce the Veil zorgen voor een programma dat verder gaat dan alleen traditionele metal.

Van de 102 artiesten die op 6 november werden toegevoegd, maken er 38 voor het eerst hun opwachting op Graspop.

Evanescence en Faith No More op vrijdag

Vrijdag 18 juni staan twee bekende namen uit de alternatieve rock centraal.

Evanescence keert terug naar Dessel met de karakteristieke combinatie van krachtige zang, zware gitaren en melodieuze arrangementen.

De Amerikaanse band rond Amy Lee brak in 2003 internationaal door met het album Fallen. Nummers als Bring Me to Life, Going Under en My Immortal behoren nog altijd tot het bekendste repertoire.

Faith No More is de andere grote naam op vrijdag. De Amerikaanse groep rond Mike Patton ontwikkelde een eigen geluid waarin rock, funk, metal en experimentele muziek samenkomen.

Naast deze hoofdacts zijn onder meer Tom Morello, Body Count, Kreator, Down en Sevendust voor vrijdag bevestigd.

Zaterdag krijgt het programma een andere uitstraling, met blink-182 en Marilyn Manson als belangrijkste publiekstrekkers.

Rechtstreekse shuttles vanuit Eindhoven

Voor bezoekers uit Eindhoven en de rest van Zuidoost-Brabant heeft Graspop een praktisch voordeel. Dessel ligt op relatief korte afstand, net over de Belgische grens.

Wie niet zelf wil rijden, kan gebruikmaken van betaalde pendelbussen.

Voor Graspop 2027 worden rechtstreekse shuttleverbindingen aangeboden vanaf Eindhoven Airport en station Eindhoven Centraal.

Daarnaast rijden festivalbussen vanaf twintig opstaplocaties verspreid over Nederland en België.

De speciale festivalshuttles brengen bezoekers naar het evenement en vertrekken na afloop van de festivaldag weer terug. De prijzen voor deze retourverbindingen beginnen bij 37 euro.

Daarmee is een dagbezoek vanuit de regio Eindhoven mogelijk zonder dat bezoekers zelf een auto hoeven mee te nemen.

Wie met de auto gaat, moet rekening houden met parkeerkosten. De parkeerterreinen bevinden zich op loopafstand van het festival en zijn niet gratis.

Voor bezoekers die meerdere dagen blijven, kan een campingplaats praktischer zijn dan dagelijks heen en weer reizen.

Meer comfort tijdens jubileumeditie

Voor de dertigste editie worden ook verschillende voorzieningen uitgebreid.

VIP-bezoekers krijgen toegang tot een nieuwe tribune en een extra terras. Vanuit deze locaties zijn de optredens op de hoofdpodia te volgen.

Daarnaast blijft het bestaande VIP-deck beschikbaar.

Ook de officiële Graspop-app is vernieuwd voor de editie van 2027. Daarmee kunnen bezoekers de programmering volgen, nieuwe artiestenaankondigingen bekijken en praktische informatie over hun festivalbezoek raadplegen.

De organisatie heeft inmiddels een groot deel van het muzikale programma bekendgemaakt, maar aanvullende namen kunnen in de komende maanden nog volgen.

Graspop 2027 krijgt steeds meer vorm

Met 110 bevestigde artiesten, acht headliners en een inmiddels gestarte kaartverkoop ligt de basis voor het dertigste Graspop Metal Meeting vast.

Vooral de belangstelling voor accommodaties laat zien dat bezoekers hun festivalweekend al ver vooruit plannen. De volledige uitverkoop van Metal Park en de hoge bezettingsgraad bij verschillende andere verblijfslocaties maken duidelijk dat niet alle overnachtingsmogelijkheden onbeperkt beschikbaar blijven.

Voor rock- en metalfans uit Eindhoven en Zuidoost-Brabant biedt Graspop opnieuw de mogelijkheid om op relatief korte afstand een groot internationaal festival te bezoeken.

De combinatie van klassieke hardrock, glammetal, extreme metal en moderne rock moet van 17 tot en met 20 juni 2027 vier gevarieerde festivaldagen opleveren.