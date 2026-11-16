Fans van René Karst kunnen nog één keer van nieuwe muziek van de overleden volkszanger genieten. Vrijdag komt de single Je Leeft Maar Ene Keer uit, een dag voor de overlijdensdatum van Karst, meldt Universal Music Group. Volgens de productiemaatschappij is het de laatste opname waaraan Karst heeft gewerkt.

Je Leeft Maar Ene Keer is vrijdag om 11.11 uur voor het eerst te horen op verschillende radiozenders. Producer en vriend Manfred Jongenelis produceerde het nummer.

Karst overleed op 21 november 2025 onverwacht op 59-jarige leeftijd. Hij was onder meer bekend van de nummers Liever Te Dik In De Kist en Atje Voor De Sfeer. Beide nummers stonden dat jaar in de NPO Radio 2 Top 2000.