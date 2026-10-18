Greenpeace: meer actie nodig om oceanen te beschermen

AMSTERDAM (ANP) - Landen moeten meer doen en beter samenwerken om kwetsbare ecosystemen in internationale wateren te beschermen. Dat stelt Greenpeace op de dag dat in de Armeense hoofdstad Jerevan een VN-biodiversiteitstop begint.

Begin dit jaar is een VN-verdrag in werking getreden waarin is afgesproken dat in 2030 zeker 30 procent van de oceanen moet worden beschermd. Het gaat om de zogeheten volle zee, ofwel de internationale wateren die niet bij het territorium van een staat horen. Een soortgelijke afspraak is gemaakt op een eerdere biodiversiteitstop, toen landen overeenkwamen in 2030 ten minste 30 procent van al het land en water op aarde te beschermen.

Volgens Greenpeace is het essentieel dat landen snel handelen om het doel van 30 procent te bereiken. Op dit moment heeft bijna 10 procent van de oceanen een beschermde status. Zo'n 3,5 procent geldt als "volledig" of "sterk" beschermd. Het gaat om honderden gebieden verspreid over de oceanen.

Greenpeace stelt dat de bestaande en voorgestelde beschermde gebieden weliswaar een belangrijke basis vormen, maar niet genoeg zijn. De milieuorganisatie pleit voor een netwerk van met elkaar verbonden zeereservaten, met aandacht voor bijvoorbeeld stromingen en migratieroutes van dieren. "Meer dan achthonderd mariene soorten migreren door de nationale wateren en de volle zee", staat in een rapport van Greenpeace. "Hun overleving hangt af van hun veiligheid gedurende hun gehele migratieroute, niet alleen op afzonderlijke voedsel- of broedgebieden."

De milieuorganisatie vraagt onder meer aandacht voor bultruggen en lederschildpadden, die lange migratieroutes afleggen en kwetsbaar zijn voor industriële activiteiten als visserij en scheepvaart. Volgens Greenpeace valt een groot deel van hun leefgebied momenteel buiten de beschermde zones. De organisatie stelt elf nieuwe zones voor die een beschermde status zouden moeten krijgen, met name in de Atlantische Oceaan, waarin migrerende diersoorten nu het meeste risico zouden lopen.

Hierdoor zou daar een netwerk van beschermde reservaten ontstaan dat overheden helpt om de wereldwijde doelstellingen voor oceaanbescherming te halen, zegt Lukas Meus van Greenpeace. "Als ze dat niet doen, zijn er straks geen dieren meer om te beschermen." Meus roept deelnemers aan de biodiversiteitstop in Jerevan op om met gedurfde oplossingen te komen.