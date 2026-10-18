Kaia Gerber deelt emotioneel eerbetoon aan overleden broer

Kaia Gerber heeft op Instagram een emotioneel eerbetoon gedeeld aan haar overleden broer Presley. De zoon van supermodel Cindy Crawford overleed vorige maand op 27-jarige leeftijd. Het 25-jarige model schrijft dat ze niet weet hoe ze zonder haar broer verder moet.

"Ik ben geboren terwijl ik van je hield. Ik zal sterven terwijl ik van je houd", schrijft Gerber bij oude foto's en een video van hen samen. Ze noemt haar broer haar beste vriend en grote beschermer. "Ik leer hoe ik van je moet houden terwijl ik je niet kan zien. Hoe ik je iets moet vertellen zonder mijn telefoon te pakken om je te bellen."

Presley Gerber overleed op 20 september. Zijn dood wordt volgens Amerikaanse media onderzocht als een vermoedelijke overdosis. Kaia en Presley zijn de kinderen van Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber. Crawford liet eerder op zondag ook voor het eerst van zich horen na het verdrietige nieuws.