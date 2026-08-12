Grote drukte op stranden tijdens zonsverduistering

DEN HAAG (ANP) - Veel mensen zijn woensdagavond naar het strand getrokken. Mensen zijn er vermoedelijk naartoe gegaan om de gedeeltelijke zonsverduistering goed te kunnen zien. Zo is het onder meer op het Zuiderstrand in Den Haag erg druk, ziet een ANP-verslaggever. Veel mensen hebben een eclipsbril bij zich.

Ook webcambeelden van de stranden in Hoek van Holland, de Wassenaarse Slag en Zandvoort tonen grote mensenmassa's.

De ANWB zag aan het begin van de avond al files ontstaan richting de stranden, met name in Noord-Holland. Op de wegen in de richting van Zandvoort, Bloemendaal, Castricum en bij Beverwijk stond het vast. In Utrecht is het onder meer druk bij de Nedereindse Plas, waar even na 19.00 uur een klein verkeersinfarct ontstond, zag een ANP-verslaggever.