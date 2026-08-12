SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse estafettezwemsters hebben de Europese titel veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Marrit Steenbergen maakte als slotzwemster een achterstand goed in het Olympic Aquatic Centre van Parijs en hield Italië (3.33,19) en Rusland (3.33,69) ruim achter zich. De 3.31,89 van Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout en Steenbergen was iets boven het Europees record van 3.31,72 van Nederland uit 2009.

Steenbergen verkeert in topvorm en hielp de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag dinsdag met een eindsprint naar het zilver. Zelf veroverde ze EK-goud op de 100 meter vrij, Van Wijk werd tweede.

Van Wijk was de eerste zwemster en tikte na haar beurt als tweede aan, De Jong hield die positie vast. Van Kalmthout zakte naar de derde plaats, maar hield de achterstand op Italië beperkt. Steenbergen veroverde al snel de koppositie en bouwde die alleen maar uit. Haar 51,34 was wel wat langzamer dan haar 50,87 van de 4x100 wissel, waarmee ze de beste splittijd ooit zwom voor een vrouw.

Rond de Olympische Spelen van 2008 domineerde Nederland op de 4x100 vrij met 'Golden Girls' Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. Op de slecht bezette WK van 2024 in Doha beklommen Steenbergen, Kim Busch, Janna van Kooten en Kira Toussaint voor het eerst weer de hoogste trede op een wereldwijd podium. Een jaar later was er WK-brons.