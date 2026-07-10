DEN HAAG (ANP) - In Rotterdam en Den Haag is het weer rustig op straat nadat de Mobiele Eenheid (ME) in de nacht van donderdag op vrijdag ingreep na ongeregeldheden rond de verloren WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk.

In meerdere steden gingen fans na de wedstrijd de straat op. Er reden veel auto's en scooters toeterend rond en er werd vuurwerk afgestoken. In de Haagse Schilderswijk werd de politie op en rond de Vaillantlaan bekogeld met glazen flesjes. Kort na 01.00 uur trad de ME op, waarna de rust terugkeerde. Rond de 1e Middellandstraat in Rotterdam kwam de ME in actie toen enkele honderden mensen bleven hangen, nadat door buurtvaders was opgeroepen om te vertrekken.

In Amsterdam Nieuw-West vertrokken veel teleurgestelde supporters kort na de wedstrijd van het Plein 40-45. Op beelden van AT5 is te zien dat de ME rond 01.30 uur ingreep op de Tussen Meer. In Utrecht verzamelden zich rond middernacht zo'n 150 mensen op en rondom het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg. Na een uur waren de meeste mensen daar weer weg.