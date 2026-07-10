Emily Ratajkowski sluit miljoenencontract voor nieuw boek

Model en actrice Emily Ratajkowski heeft een miljoenencontract gesloten voor haar nieuwe boek Mother F*cker. Dat meldt het Amerikaanse Deadline.

Het boek verschijnt bij uitgever Penguin Press en werd na een biedingsstrijd tussen twaalf uitgeverijen binnengehaald. Mother F*cker gaat volgens de uitgever over de moderne vrouwelijke identiteit en Ratajkowski's eigen ervaringen als alleenstaande moeder die in New York opnieuw begint met daten.

Het is Ratajkowski's tweede boek. Haar essaybundel My Body uit 2021 werd een bestseller van The New York Times. Naast haar schrijfwerk is Ratajkowski actief als model, actrice en podcastmaker.