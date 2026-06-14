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Grote stroomstoring in delen van Rotterdam

14 jun , 12:37Landelijk
anp140626070 1
ANP
ROTTERDAM (ANP) - In delen van Rotterdam is zondag de stroom uitgevallen. Er is een storing in een transformatorstation, meldt een woordvoerster van netbeheerder Stedin. Het gaat om 19.338 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas.
De oorzaak is nog niet bekend. Monteurs zijn bezig de problemen op te lossen, zegt de woordvoerster.
De veiligheidsregio laat weten dat het mobiele netwerk mogelijk beperkt beschikbaar is en adviseert de telefoon alleen in noodgevallen te gebruiken. Hulpdiensten zijn opgeschaald om de grootte van het gebied en de gevolgen duidelijk te krijgen.
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