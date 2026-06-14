Rosie O'Donnell zegt hoopvol te zijn na een bezoek aan haar dochter Chelsea, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De actrice en presentatrice deelde op Instagram een emotionele update over hun ontmoeting.

Volgens O'Donnell zag Chelsea er gezond uit en was zij helder en gericht op de toekomst. Ook zegt de presentatrice dat zij en haar dochter inmiddels dagelijks contact hebben.

Chelsea O'Donnell zit vast omdat zij de voorwaarden van haar proeftijd zou hebben geschonden. Ze werd veroordeeld in een zaak rond drugsbezit en verwaarlozing van haar kinderen. Rosie vroeg eerder publiekelijk om steun voor haar dochter en schreef destijds dat een verslaving haar leven had overgenomen.

De relatie tussen moeder en dochter stond jarenlang onder druk en hun problemen werden regelmatig breed uitgemeten in de Amerikaanse media. Volgens O'Donnell lijkt haar dochter nu stappen vooruit te zetten. Ze schrijft dat Chelsea aan zichzelf werkt en hoopt na haar vrijlating weer herenigd te worden met haar kinderen.