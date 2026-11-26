DEN HAAG (ANP) - VVD'ers in kabinet en Tweede Kamer willen geen vragen beantwoorden over de discussie die binnen de partij is losgebarsten over de positie van politiek leider Dilan Yeşilgöz. Op het partijcongres van de liberalen komende zaterdag is "ruimte voor debat en discussie", zei zorgminister Sophie Hermans. Daar wilde zij niet op vooruitlopen.

Hermans wilde nog wel kwijt dat zij Yeşilgöz "echt een uitstekende partijleider" vindt. De discussie binnen de VVD gaat evenwel vooral over de vraag of die positie wel te combineren valt met haar werk als vicepremier en minister van Defensie. Oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal sprak daar in de talkshow Pauw & De Wit openlijk twijfels over uit.

Tweede Kamerlid Jurgen Nobel noemde Yeşilgöz "een geschikte partijleider" en wimpelde verdere vragen af. Zijn fractiegenoot Claire Martens-America zei desgevraagd geen aanleiding te zien voor haar partijleider om terug te treden, maar wilde er verder niets over zeggen. De ministers David van Weel (Justitie) en Eelco Heinen (Financiën) weigerden vragen te beantwoorden.