DORDRECHT (ANP) - Actievoerders van Greenpeace zijn gestopt met een actie bij chemieconcern Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Dat meldt een woordvoerder. De club heeft op donderdagochtend zeven grond- en watermonsters genomen op het terrein om die op PFAS te laten onderzoeken. Ook blokkeerden zij ingangen. PFAS zijn door mensen gemaakte chemische stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De beweging was met zestig actievoerders aanwezig. Een groot deel daarvan klom rond 09.15 uur met ladders over de hekken om op het terrein monsters te gaan verzamelen. De politie heeft demonstranten rond 10.00 uur gevraagd terug te keren naar de openbare weg. De actievoerders die het terrein op gegaan zijn, stonden rond 11.00 uur allemaal weer buiten.

De entreeblokkade duurde tot ongeveer 13.30 uur, omdat Greenpeace wilde onderhandelen over in beslag genomen grondmonsters. Toen dat niet lukte, beëindigde de milieuclub de actie.

De zeven meegenomen monsters gaan naar een onafhankelijk laboratorium voor onderzoek. In de loop van december moeten daar resultaten van bekend worden.