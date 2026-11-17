DEN HAAG (ANP) - Een cultuurverandering is ingezet als het gaat om grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, maar die verandering is broos. Dat constateert vertrekkend regeringscommissaris Mariëtte Hamer in haar laatste advies aan het kabinet. "Juist daarom moeten we dit niet loslaten, maar doorpakken."

De houding in de samenleving ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag is volgens Hamer duidelijk veranderd. "Mensen zien het steeds meer als een maatschappelijk probleem waarvoor iedereen verantwoordelijkheid draagt." Bovendien wordt het gedrag vaker herkend, is er minder weerstand tegen het onderwerp en komen omstanders vaker in actie. "De ontwikkeling is echter vrij recent en daarmee ook broos."

Hamer roept de bewindslieden met klem op om haar werk voort te zetten nadat haar functie ophoudt te bestaan eind dit jaar. "Ik hoop en vertrouw erop dat u slachtoffers hoort, zich uitspreekt, de samenleving blijft betrekken en bewegen, en dat u hierbij intensief samenwerkt en iets op het spel durft te zetten."