BRUSSEL (ANP) - Duitsland koopt samen met Noorwegen een nieuw pakket luchtverdediging voor Oekraïne. Dat heeft de Duitse defensieminister Boris Pistorius dinsdag bekendgemaakt bij aankomst in Brussel. Het gaat onder meer om Patriot-luchtverdedigingsraketten, zei de minister.

Duitsland draagt 300 miljoen dollar bij aan het nieuwe PURL-pakket, zei Pistorius. Via dat programma kopen westerse bondgenoten gezamenlijk Amerikaans defensiematerieel voor Oekraïne in dat niet in Europa verkrijgbaar is. Het is volgens de minister het vijfde PURL-pakket waaraan Duitsland bijdraagt.

"We moeten Oekraïne effectieve en snelle steun blijven bieden op het gebied van luchtverdediging", zei de defensieminister voor een overleg met zijn EU-collega's. Extra steun aan Oekraïne staat daar prominent op de agenda.