Hardenberg legt nieuwe dwangsom op omdat azc nog open is

HARDENBERG (ANP) - De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor opvangorgaan COA, omdat een asielzoekerscentrum nog altijd open is. Voortaan moet de organisatie 64.000 euro per dag betalen. De teller stopt als de locatie leeg is of als het maximum van 5,76 miljoen euro is bereikt. Dat kan over drie maanden het geval zijn.

Het azc had in maart moeten sluiten. Toen verliepen de overeenkomsten en vergunningen. Toch bleef de opvang aan de Jachthuisweg open, omdat het COA niet op tijd een andere opvangplek kon vinden voor de ruim vierhonderd bewoners. De gemeente legde daarom een dwangsom van 55.000 euro op voor elke dag dat er nog mensen in de opvang zaten. Deze week is het maximale bedrag van 4,95 miljoen euro bereikt. In het gebouw verblijven nog meer dan honderd mensen.

Volgens Hardenberg is er nog altijd "geen duidelijk perspectief op sluiting van de locatie". De dwangsom moet zorgen voor "voldoende druk", aldus de gemeente dinsdag.