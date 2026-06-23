Wandelfilm The North ook uitgebracht in Noord-Amerika

De Nederlandse film The North wordt ook uitgebracht op de Noord-Amerikaanse markt. Dat heeft producent Arnold Janssen aan het ANP laten weten.

Janssen noemt het "waanzinnig" dat de film in de toekomst ook in Noord-Amerika te zien is. "Dat we met zo'n kleine film naar de grootste filmmarkt gaan", zegt de producent. De film werd gemaakt met een budget van 75.000 euro.

The North van regisseur Bart Schrijver volgt twee vrienden die 600 kilometer door de Schotse Hooglanden trekken. De hoofdrollen worden gespeeld door Bart Harder en Carles Pulido.

De film was vorig jaar een succes in de Nederlandse bioscopen. De arthousefilm wist meer dan 100.000 bezoekers te trekken en behaalde daarmee de Gouden Film-status. Ook stond de film op de shortlist voor de European Film Awards. De rechten van de film werden eerder al verkocht aan andere buitenlandse markten.