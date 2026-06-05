HARDERWIJK (ANP) - Als het grote asielzoekerscentrum voor achthonderd mensen in Harderwijk over drie maanden niet gesloten is, zal opvangorgaan COA daar vanaf dat moment flink voor moeten gaan betalen. De gemeente legt dan een dwangsom van 91.000 euro per dag op en het maximumbedrag kan in negentig dagen oplopen tot 8.190.000 euro.

De burgemeester en wethouders van de gemeente hebben tot deze termijn en werkwijze besloten. Het college ziet ook dat er landelijk grote druk is op de opvangcapaciteit en vindt het onwenselijk en onacceptabel als "in een welvarend land als Nederland" mensen buiten zouden moeten slapen. Daarvoor wijst het college "nadrukkelijk naar Den Haag", waar jarenlang onvoldoende maatregelen zijn genomen, "evenals naar de tientallen gemeenten in Nederland die hun verantwoordelijkheid niet nemen".

Maar het COA heeft "geruime tijd de gelegenheid gehad om maatregelen te treffen" om de opvang op de afgesproken datum te sluiten en "een passende nieuwe opvangplek" te vinden. Dat zou het COA nu alsnog in drie maanden moeten lukken, menen de bestuurders.

Prikkel

In 2016 gaf de gemeente een vergunning voor maximaal tien jaar af voor de opvang van vluchtelingen. Het azc zou op 1 juni sluiten, maar dat lukt het COA niet door het landelijk tekort aan opvangplekken. Nog altijd wonen bijna achthonderd mensen op het voormalige kazerneterrein aan de Graaf Ottolaan. Nu wil de gemeente er vijfhonderd nieuwe huizen en 24 appartementen bouwen.

"Het vertrouwen van onze inwoners in de overheid staat of valt bij het nakomen van gemaakte afspraken", aldus het college aan het COA. Voor draagvlak is betrouwbaarheid belangrijk en dus is een nieuwe, al dan niet tijdelijke vergunning voor de gemeente geen optie. Bijna achthonderd mensen opvangen zonder vergunning, noemen de bestuurders "geen marginale overtreding". Daar is de hoogte van de dwangsom mede op gebaseerd. Die is vastgesteld op 125 procent van de opvangkosten van de honderden mensen, als prikkel om de overtreding te beëindigen.

Ter Apel

In het belang van de omwonenden wil de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid van het COA wanneer de opvang stopt, ook "om maatschappelijke onrust rondom de opvanglocatie te voorkomen".

In andere gemeenten zijn ook al dwangsommen opgelegd aan het COA voor het overtreden van opvangafspraken. Aan Ter Apel werd eerder dagelijks 50.000 euro betaald en is de rekening voorlopig gestopt op 6,5 miljoen euro. In Epe (63.480 euro) en Hardenberg (55.000 euro) lopen de dagelijkse boetes nog.