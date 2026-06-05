BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie moet sms'jes die haar voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw Teresa Anjinho na een onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan Von der Leyen.

In januari 2024 deed een journalist een verzoek tot openbaarmaking van het sms-verkeer van Macron en Von der Leyen over een handelsdeal met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De Commissie ging pas in juli 2025 met dat verzoek aan de slag. Uiteindelijk zei het dagelijks bestuur van de EU dat het bericht automatisch was verwijderd, omdat die functie aanstond op de telefoon van Von der Leyen.

Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van het verzoek om openbaarmaking was verwijderd. Ook was onduidelijk of al gezocht was naar het bericht begin 2024 of pas in de zomer van 2025.

Pfizer

Anjinho stelt dat de Commissie sneller en beter met deze verzoeken moet omgaan. Ook zouden alle sms-berichten tussen staatshoofden of regeringsleiders en Eurocommissarissen, en tussen ministers en Eurocommissarissen, voor een langere periode bewaard moeten blijven.

Het is niet voor het eerst dat een sms'je van Von der Leyen in het nieuws komt. In mei vorig jaar oordeelde het EU-hof van justitie dat Von der Leyen sms'jes tussen haar en de directeur van farmaciegigant Pfizer had moeten vrijgeven. Het is nog altijd onduidelijk of die sms'jes nog bestaan of ook automatisch van de telefoon van de voorzitter zijn verwijderd.