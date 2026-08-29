Hart voor Den Haag wil processen-verbaal voor XR op A12

DEN HAAG (ANP) - De grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag wil dat er direct processen-verbaal worden opgemaakt van de actievoerders van Extinction Rebellion die zaterdag op de A12 stonden. Hart voor Den Haag wil dat de deze week afgesproken "harde lijn tegen snelwegblokkades nu daadwerkelijk wordt toegepast", zodat kan worden vervolgd als dat nodig is, aldus fractievoorzitter Coen Bom.

Dinsdag spraken burgemeesters, Openbaar Ministerie, politie en justitieminister David van Weel af dat bij blokkades of vertragende acties op snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden vanwege het gevaar. Aanleiding waren de recente boerenacties, die met trekkers op snelwegen reden. In een file die ontstond, kwamen twee mensen om.

Burgemeester Jan van Zanen heeft de politie zaterdag snel nadat de actievoerders de Utrechtsebaan op waren gegaan, opdracht gegeven de weg te ontruimen. Inmiddels zijn de meesten van de weg af en in een bus gezet, ziet een ANP-verslaggever.