DEN HAAG (ANP) - Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) roept politieke partijen op "alert te zijn" op extreemrechtse invloeden. Hij beperkt zich daarbij niet tot Forum voor Democratie (FVD), dat deze week zes leden royeerde omdat zij te zien waren in een Zembla-documentaire over neonazistische groepen die illegale kooigevechten organiseren.

De verantwoordelijkheid om op te treden tegen extreemrechtse infiltratie in de politiek ligt bij partijen zelf, zei Heerma voor aanvang van de ministerraad. De CDA-bewindsman wilde niet specifiek FVD eruit lichten. Het bewustzijn van het risico bij partijen "moet er breed zijn", zei hij.

Heerma wees op een recent rapport waarin de AIVD en NCTV al waarschuwden voor de manier waarop rechtsextremisten de politiek gebruiken om hun radicale ideeën te normaliseren. "Ik denk dat dat risico reëel is. Daar wordt niet voor niets op gewezen, al bij herhaling. Deze uitzending benadrukt dat nog maar eens, en dat gaat niet om een risico exclusief voor één partij."