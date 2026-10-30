Heerma wil restzetelverdeling voor nu niet aanpassen

DEN HAAG (ANP) - Binnenlandminister Pieter Heerma (CDA) wil voor nu niet verder met een wetsvoorstel dat regelt dat politieke partijen bij decentrale verkiezingen minstens één zetel moeten hebben om kans te maken op een restzetel. De restzetelverdeling geldt al voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar zou na de wetswijziging ook tellen voor de verkiezingen van gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandraden.

Het voorstel zou moeten leiden tot minder eenmansfracties, maar Heerma meldt op basis van onderzoek dat het naar verwachting beperkt effect heeft op versplintering. Daarnaast zijn er volgens hem ook beperkte gevolgen voor de representativiteit en het aantal verloren stemmen.

Tegen die achtergrond wil de minister de wet niet los invoeren. Hij wil het voorstel in samenhang met andere ontwikkelingen en voorstellen rond het versterken van het decentrale bestuur afwachten en heeft daarom besloten de behandeling van de wet uit te stellen.