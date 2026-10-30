Medeoprichter Binance vraagt Musk niet te trollen na cryptohack

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - Changpen Zhao, medeoprichter van cryptobeurs Binance, heeft Elon Musk gevraagd om te stoppen met het spotten over de aanval die het bedrijf heeft getroffen. Bij die aanval op de cryptobeurs is voor 6,3 miljard dollar aan cryptovaluta gestolen.

Musk, de rijkste man ter wereld, reageerde op zijn socialmediaplatform X met een grimassende emoji op een bericht over de cyberaanval. "Elon, ik heb veel respect voor je, maar dit is een slecht moment om te trollen. Stop er alsjeblieft mee", reageerde Zhao op dat bericht. "Onze SpaceX-aandelen (van onze investering van 500 miljoen dollar in jouw overname van Twitter) zijn meer dan een miljard waard. Het zou fijn zijn als je een beetje steun toont."

Ondertussen wordt de cryptodiefstal door sommige beveiligingsexperts toegeschreven aan Noord-Koreaanse hackers. De afgelopen jaren zijn Noord-Koreaanse hackers vaker aangewezen als daders van grote cryptodiefstallen, zoals de aanval op Bybit waarbij vorig jaar 1,5 miljard dollar werd buitgemaakt.