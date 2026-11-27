DEN HAAG (ANP) - Er moet nog veel gebeuren voordat Nederland kan instemmen met de meerjarenbegroting van de Europese Unie, zei minister Eelco Heinen van Financiën. "Het voorstel wat er lag, dat gaat hem niet worden."

De VVD-minister wil liever een modernere begroting. "De nationale afdrachten zouden bij dit voorstel veel te veel stijgen." Volgens Heinen staan meerdere landen er hetzelfde in als Nederland.

In december is er weer een top waar over de begroting wordt gesproken. Heinen verwacht dat die bijeenkomst meerdere dagen gaat duren. "En dat zal wel doorgaan tot in de nachtelijke uurtjes."

Voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa zei afgelopen nacht dat de standpunten van de landen nog ver uiteen liggen. Landen zoals Nederland willen meer bezuinigen, terwijl de meeste lidstaten hier volgens hem tegen zijn. Voor het einde van het jaar moet er een definitief akkoord liggen.