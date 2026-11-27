In het Verenigd Koninkrijk lijken de meningen over televisiekok Gordon Ramsay als de nieuwe presentator van het autoprogramma Top Gear verdeeld te zijn. Dat komt naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov onder meer dan 5500 Britten.

Van de ondervraagden zegt 35 procent Ramsay een heel goede of redelijk goede keuze te vinden. Aan de andere kant zegt 17 procent het een redelijk slechte en nog eens 17 procent het een heel slechte keuze te vinden. De overige 31 procent weet het niet.

Deze week werd bekend dat Ramsay Top Gear gaat presenteren. Het programma keert na enkele jaren afwezigheid weer terug op televisie. Top Gear stopte nadat presentator Andrew Flintoff ernstig letsel opliep bij een ongeluk op de testbaan van het programma.