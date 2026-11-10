DEN HAAG (ANP) - De herziene plannen voor box 3 kosten de staatskas in de jaren tot en met 2040 per saldo 17,6 miljard euro. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) krijgt daar veel kritiek op, maar zegt zelf dat hij veel grotere tekorten heeft voorkomen, omdat anders het wetsvoorstel zou zijn weggestemd in de Eerste Kamer.

Volgens Heinen ontbrak in de senaat een meerderheid voor de invoering van een belasting op daadwerkelijk behaald rendement - inclusief niet verzilverde waardestijgingen - op spaargeld en beleggingen. Als dat wetsvoorstel zou zijn weggestemd, zou het huidige stelsel van kracht zijn gebleven. De tekorten waren dan opgelopen "tot wel 26 miljard" in 2040, aldus Heinen. "En dat ga ik niet laten gebeuren."

Steun in de Eerste Kamer voor box 3 was inderdaad onzeker, maar dat kwam vooral doordat CDA en VVD aan het twijfelen waren geslagen. Beide coalitiepartijen stemden in de Tweede Kamer nog voor. Op het moment dat Heinen aankondigde dat het aangepast zou worden, was er in de senaat nog geen debat over gevoerd.