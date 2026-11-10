Een werkbezoek van koning Willem-Alexander woensdag aan Zeist gaat niet door. De koning zou dat samen doen met minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma, maar die is ziek, laat het ministerie weten. Het bezoek wordt op een later moment opnieuw ingepland.

Willem-Alexander en Heerma zouden op het stadhuis in Zeist in gesprek gaan met bestuurders en volksvertegenwoordigers uit verschillende gemeenten over hun ervaringen met bedreiging en intimidatie. Daarnaast stond een bezoek aan een middelbare school op het programma. Daar zouden ze een gastles over democratie bijwonen.

De koning brengt met enige regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst krijgt Willem-Alexander zo meer duidelijkheid over welke effecten het beleid van de bewindspersoon in de praktijk heeft en wat de uitdagingen zijn.