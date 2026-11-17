DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) weigert appjes te delen die hij naar DENK stuurde rond de stemmingen over het belastingplan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder meldde premier Rob Jetten al dat het appverkeer niet gedeeld zou worden, omdat het "noodzakelijk is dat er ook ruimte bestaat voor vertrouwelijke contacten tussen de deelnemers aan dit proces zoals Kamerleden en kabinet". Heinen herhaalt die redenatie.

PVV-leider Geert Wilders vroeg dinsdag om een overzicht van de appberichten, nadat de laatste dagen rondgaat dat de minister DENK aan de kant van de VVD probeerde te krijgen. Daarbij is discussie ontstaan of het ging over het tegenhouden van steun voor het amendement van PRO en Volt, of over een stem tegen het belastingplan an sich.

Heinen meldt dat de appjes betrekking hadden op amendementen en moties bij het belastingplan, "vanzelfsprekend niet op een stem tegen het wetsvoorstel".

De minister verwijderde de berichten, maar deze zijn volgens hem via een screenshot bewaard.