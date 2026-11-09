BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) wil voorkomen dat de opvolging voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank (ECB) uitdraait op een tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat zei hij voorafgaand aan overleg met de ministers van Financiën van de Eurogroep-landen, waar de Nederlander Klaas Knot en Pablo Hernández de Cos uit Spanje worden gepresenteerd als mogelijke opvolgers van Christine Lagarde.

"Ik ga geen kandidaten naast elkaar zetten", zei Heinen. "Ik zou zeggen: het zijn beide Europeanen. Maar Klaas heeft natuurlijk enorm veel ervaring in de verschillende rollen die hij heeft vervuld, zowel nationaal als internationaal. Hij is een uitstekende kandidaat."

Volgens Heinen is er geen sprake van dat het voorzitterschap van de ECB geruild wordt voor toezeggingen voor bijvoorbeeld de meerjarenbegroting van de EU. "Als je dossiers met elkaar verknoopt, wordt het oneindig ingewikkeld", zei hij.