Frans Duijts treedt in ieder geval dit jaar niet meer op. De zanger heeft zijn agenda leeggemaakt om te kunnen revalideren na zijn hartinfarct van vorige maand.

"Nu is het voorlopig even helemaal niks", gaf de 47-jarige Duijts maandag in een update aan in de 538 Ochtendshow op Radio 538. "Ik heb sowieso dit jaar m'n agenda helemaal leeggemaakt. Normaal ga ik 's morgens naar de honderd en 's avonds weer een beetje afremmen, maar nu alles terug naar nul. Tot de artsen zeggen en het lichaam zegt: oké, het kan weer."

Duijts mag "over een week of drie" beginnen met zijn revalidatie. De zanger komt er nooit meer helemaal bovenop, zei hij. "Het hart heeft blijvend schade opgelopen, daar zal ik mee moeten leven." Wel is Duijts weer van plan om te gaan zingen.

Vorige maand meldde het management nog dat Duijts zeker zes weken niet kan optreden.