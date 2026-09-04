Hermans over westnijlvirus: bescherm jezelf tegen muggen

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Sophie Hermans adviseert mensen zichzelf te beschermen tegen muggen, als zij willen voorkomen besmet te raken met het westnijlvirus. Dit jaar hebben zeker negen mensen het virus opgelopen, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

De ziekte kwam jarenlang niet voor in Nederland. "Je bent altijd alert als een virus na jaren weer opduikt in Nederland", zei Hermans daarover voorafgaand aan de ministerraad. Het ministerie en het RIVM houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten, aldus de minister.

Van de negen besmettingen waren er vijf in Utrecht, twee in Zuid-Holland, en één in Noord-Holland en Noord-Brabant. Begin augustus overleed een vrouw in Drenthe aan de ziekte. Volgens Hermans komt dit vooral voor als een patiënt al ergens anders aan lijdt. "Maar je kan er heel ziek van worden. Bescherm jezelf dus goed."