DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Sophie Hermans (VVD) vindt de toename van het aantal hiv-diagnoses een "zorgelijke ontwikkeling". Stichting hiv monitoring (SHM) meldde donderdag dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in 2025 opnieuw is gestegen.

Met name mensen die in of na 1990 zijn geboren, vooral mannen die seks hebben met mannen, kregen het afgelopen jaar te horen dat zij het virus dat aids kan veroorzaken bij zich dragen. SHM pleit voor gerichte hiv-preventie onder jongeren.

Hermans meldt dat het kabinet onder meer SHM en Soa Aids Nederland steunt en er de komende jaren extra geld komt voor PrEP-zorg. Het kabinet verwacht dat de wachtlijsten daardoor korter worden en meer mensen de preventiepil op de juiste manier gaan gebruiken. Hoogleraar Marc van der Valk van SHM gaf eerder aan dat mensen beter begeleid moeten worden in het gebruik, omdat het nu niet altijd goed gaat.

Ook komt er extra geld voor GGD's om jonge mannen die seks hebben met andere mannen te bereiken voor PrEP-zorg.