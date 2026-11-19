NEW YORK (ANP) - Particuliere beleggers maken mogelijk minder kans op een stukje Anthropic bij de beursgang. Het bedrijf achter chatbot Claude gaat minder aandelen voor individuele beleggers reserveren dan eerder gepland, meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De vraag naar aandelen van Anthropic is vele malen groter dan er straks te koop zijn.

Anthropic zou het deel van de aandelen dat gereserveerd is voor particuliere beleggers terug hebben gebracht tot onder de 20 procent. Eerder zou een vijfde van de aandelen naar individuele beleggers gaan. Toch ligt het deel dat naar individuele beleggers gaat hoger dan bij eerdere grote beursgangen. Dat laat volgens FT zien hoe belangrijk individuele beleggers zijn geworden. Ook bij de recordbeursgang van SpaceX eerder dit jaar gingen er relatief veel aandelen naar individuele beleggers.

Het AI-bedrijf gaat bij zijn beursgang donderdag in New York de aandelen uitgeven voor 83 dollar per stuk. Daarmee belooft het de grootste beursgang ooit te worden.