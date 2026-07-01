DEN HAAG (ANP) - De stikstofmaatregelen van het kabinet zijn als een Jengatoren, zei D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt in het debat over die plannen. "Als je daar random blokjes uit gaat trekken, wordt hij wel heel wankel, en dat wil ik voorkomen."

Landbouwminister Jaimi van Essen, partijgenoot van Podt, zei eerder dat het pakket alleen als geheel werkt. "Wat je er aan de ene kant uithaalt, moet je aan de andere kant opplussen." Met dat principe is het moeilijker om individuele stikstofplannen aan te passen of zelfs te schrappen.

Podt kreeg van Pieter Grinwis (ChristenUnie) de vraag of zij net als premier Rob Jetten wil dat de maatregelen gedragen worden door minstens honderd zetels in de Tweede Kamer. Ze antwoordde van wel. Het is mogelijk dat de ChristenUnie ook nodig is om de honderd zetels te halen.

Natuurgebieden

Is het dan geen probleem dat PRO eist dat de stikstofplannen niet worden afgezwakt, vroeg Grinwis zich af. Zijn partij wil de plannen juist wel op belangrijke punten aanpassen, bijvoorbeeld als het gaat om de zones met strengere regels rond natuurgebieden. Het ChristenUnie-Kamerlid vindt dat de eis van PRO een "hypotheek" op het debat legt en verbaast zich erover dat Podt daar juist positief reageerde op het standpunt van PRO.

"Ieder voorstel dat uit de Kamer komt, zal ik op zijn waarde beoordelen", antwoordde Podt. Ze zei vooral blij te zijn dat PRO duidelijk heeft gemaakt "hoe ze in de wedstrijd zitten".